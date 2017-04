Inter, Juan Jesus in tackle: "Ecco perché i nerazzurri non vincono"

12/04/2017 18:00

INTER JUAN JESUS / Tutti contro l'Inter. Dopo la sconfitta contro il Crotone in tanti si sono scagliati contro i nerazzurri. In particolare i due grandi ex Materazzi e Mancini, ai quali oggi ha fatto seguito Juan Jesus, passato alla Roma la scorsa estate. In realtà quello del difensore brasiliano non è stato propriamente un 'attacco' alla squadra che lo ha portato in Italia e con cui ha giocato dal gennaio 2012, bensì una considerazione sull'Inter passata e presente, messa a confronto della Juventus. Come evidenziato a 'Sky Sport' dal classe '91, la squadra bianconera è da sei anni la regina incontrastata del calcio italiano perché, "nel club c'è continuità e la rosa ha un nucleo storico formato dai vari Buffon, Bonucci e Chiellini su cui costruisce i suoi risultati facendo solo piccoli cambiamenti ogni anno - riporta 'Gazzetta.it' - mentre a Milano ho visto passare 50 calciatori... ".

R.A.