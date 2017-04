Calciomercato Inter, più Italia che estero: gli scenari futuri su Gabigol

Raffaele Amato

12/04/2017 17:40

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Nella prossima sessione di calciomercato è probabile che l'Inter metta in piedi l'ennesima rivoluzione. Sono davvero molti i calciatori che non sembrano rientrare nel progetto tecnico, anche se tutto dipenderà dal nome del prossimo nuovo allenatore, e che quindi appaiono destinati a lasciare Milano. Tra questi vi è sicuramente Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, il colpo e flop dell'ultimo calciomercato Inter estivo. L'attaccante brasiliano sarebbe dovuto essere la nuova giovane 'stella' del rilancio interista targato Suning, ma a conti fatti - tra la gestione de Boer e quella Pioli - ha avuto lo spazio di un semplice Primavera: appena 153 i minuti giocati tra campionato e Coppa Italia, con il primo e unico gol, da tre punti, realizzato al 'Dall'Ara' contro il Bologna di Donadoni.

Calciomercato Inter, Gabigol tra prestito e cessione a titolo definitivo

Il futuro prossimo di Gabigol non dovrebbe essere all'Inter, ma ugualmente in Italia. Mezza Serie A lo voleva già a gennaio e sicuramente lo vorrà in estate. La corsa al classe '96 potrebbe vincerla l'Atalanta, fresca 'alleata' dell'Inter non solo per questioni calcistiche. A Bergamo, con Gian Piero Gasperini, l'ex Santos avrebbe la possibilità di calcare il campo con quella regolarità necessaria per completare il percorso di maturazione e la conoscenza del calcio italiano. Da vedere se il 21enne e il suo famoso agente Wagner Ribeiro, atteso a Milano per la prossima settimana proprio per fare chiarezza sulla sua situazione e sue prospettive, saranno disposti ad accettare un tale ridimensionamento. In caso di rifiuto al prestito, la società nerazzurra potrebbe prendere in seria considerazione la cessione a titolo definitivo. In Spagna e Inghilterra Gabigol ha diversi ammiratori che potrebbero arrivare, magari, a offrire quasi la cifra (29, 5 milioni di euro, ndr) spesa ormai un anno fa da Zhang Jindong.