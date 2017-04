Calciomercato Fiorentina, il desiderio 'viola' di Chiesa

12/04/2017 17:16

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA / Desiderio viola per Federico Chiesa: dal ritiro della Nazionale, dove sta svolgendo lo stage agli ordini di Ventura, il talento della Fiorentina parla anche del suo futuro e racconta di voler restare con il club toscano. In conferenza stampa, il giovane calciatore ha spiegato: "Sono felice di questa chiamata, è stata una grande soddisfazione, una anche un'emozione enorme: per me, per mio padre, per tutta la famiglia. Quando giocavo con la Settignanese, il mio sogno era la Fiorentina, ma guardavo Coverciano come un desiderio che si poteva realizzare in futuro. Mi piacerebbe tra 10 anni essere ancora qui, sempre in viola. In questi giorni ho capito come si lavora e si sta in campo in Nazionale, torno alla Fiorentina con qualcosa in più a livello tattico e calcistico".

Chiesa ha le idee chiare sugli obiettivi stagionali: "Il primo è l'Europeo under 21, il secondo arrivare in Europa con la Fiorentina. Con Di Biagio ci siamo solo salutati, di sicuro devo continuare a dare il massimo. Ringrazio anche Sousa che in estate in tre giorni ha deciso del mio futuro in ritiro".

B.D.S.