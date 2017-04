Calciomercato Inter, rispunta Sabatini con Silva: le ultime di CM.IT

12/04/2017 17:21

CALCIOMERCATO INTER SABATINI / Lo scorso 6 ottobre Walter Sabatini ha rescisso il suo contratto con la Roma. In questi sei mesi il suo nome è stato accostato a diversi club ed oggi il 'Corriere della Sera' ha rilanciato la sua candidatura al ruolo di direttore sportivo dell'Inter, magari con il tecnico portoghese Marco Silva dell'Hull City ad accompagnarlo nella sua avventura nerazzurra. Dalle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it emerge che Piero Ausilio dovrebbe essere confermato nel ruolo di Ds, sebbene non sia stato ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno. Sabatini ha voglia di rimettersi in gioco al più presto e all'Inter potrebbe ricoprire un altro ruolo, affiancando il dirigente calabrese. Per lui c'è stato anche un approccio con il Tottenham, ma nulla di concreto. Nella sua nuova avventura, peraltro, l'ex direttore sportivo della Roma vorrebbe 'portarsi' anche Massara, che però dovrebbe restare nella Capitale per affiancare Monchi.

M.R. / E.T.