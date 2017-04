Napoli, Sarri si coccola Jorginho: numeri record per l'italo-brasiliano!

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

12/04/2017 17:32

NAPOLI JORGINHO / La sua stagione non era partita nel migliore dei modi, ma in questo finale d'annata Jorginho sta confermando tutte le cose positive viste lo scorso anno. L'italo-brasiliano, arrivato a Napoli nella finestra invernale di calciomercato di tre anni fa, sembrava doversi accontentare dell'alternanza con il neo arrivato Amadou Diawara, ma negli ultimi turni di campionato ha dimostrato a Sarri e al popolo azzurro di potersi riprendere il ruolo da perno titolare del centrocampo azzurro.

Napoli, i numeri record di Jorginho: sempre più metronomo di Sarri

Dall'Olimpico', contro la Roma, era partita la sua riscossa, e all'Olimpico', ma stavolta contro la Lazio è arrivata la conferma: 150 passaggi completati su 159 provati. Nessuno come Jorginho in Serie A, è lui il centrocampista che al meglio riveste il ruolo richiesto da Maurizio Sarri. Il 4-3-3 si sposa perfettamente alle sue caratteristiche: la palla arriva sempre tra i suoi piedi per poi sviluppare il gioco sugli esterni, con gli affondi di Insigne e Callejon o i tagli di Mertens e Hamsik. Le news Napoli sottolineano come siano lontani gli errori di inizio anno, quando alcuni errori individuali del numero 8 avevano creato più di un problema agli azzurri e alla difesa guidata da Pepe Reina. Oggi Jorginho sembra un calciatore diverso e a testimoniarlo arrivano anche i dati Opta: negli ultimi dieci anni è il calciatore con più palloni giocati, un record collezionato con la maglia azzurra nell'ultimo biennio. Non tutto è oro quel che luccica, però: in alcune gare che richiedono fisicità, infatti, con reparti che riescono ad arginare il gioco azzurro, Jorginho non mostra la stessa lucidità e spesso si perde tra gli avversari. Motivo per il quale il ct della Nazionale, Giampiero Ventura, pur potendo non lo convoca: l'Itaila sta giocando in un centrocampo a due centrali e in queste condizioni 'Jorgi' ha dimostrato di non rendere al meglio. E proprio in quelle circostanze in cui è stato in difficoltà, il giovane Diawara ha avuto spazio e tempo per sovvertire le gerarchie. Ma in questo finale di campionato, Sarri sa di poter contare su entrambi per concludere al meglio. Cervello, cuore e polmoni. E numeri record.