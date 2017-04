Genoa, Perin sulla squalifica di Izzo: "Solo un piccolo ostacolo"

12/04/2017 17:01

GENOA PERIN SQUALIFICA IZZO / Diciotto mesi di squalifica per il difensore del Genoa Armando Izzo inflitti dal Tribunale Federale Nazionale nell'ambito di uno dei filoni del calcioscomesse. A dare sostegno al calciatore rossoblu ci ha pensato, via social, il suo compagno di squadra Mattia Perin che su 'Instagram' cha scritto: "Ci conosciamo da 3 anni, in questi anni ho capito tante cose su di te, sei un ragazzo genuino che ha lottato tanto per arrivare fin dove sei, sei emerso dal buio più profondo con una forza d'animo impressionante, discutiamo spesso amichevolmente perché mi piace romperti i co... per tenerti sempre sul pezzo e so che tu questo lo apprezzi molto amico mio, mi sei stato vicino in questi ultimi anni, nei miei momenti "difficili" e io sono qui per fare lo stesso con te! Tutta la squadra è con te, qualsiasi persona che ti ha conosciuto fino in fondo è con te, perché a quel tuo modo guascone simpatico da scugnizzo napoletano non si può non voler bene. Questo sarà un altro piccolo ostacolo da superare, molto piccolo rispetto a quelli che hai già dovuto superare, per raggiungere i tuoi sogni! FORZA ARMANDINO!"

Poco dopo è arrivata la replica dello stesso Izzo: "Ti voglio bene non molli mai ,non hai paura di niente per questo siamo uguali, superiamo tutto amico mio".

B.D.S.