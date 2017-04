Calciomercato Roma, numeri e statistiche del colpo Kessie

Michele Spuri

CALCIOMERCATO ROMA NUMERI KESSIE \ Si avvicina sempre di più alla Roma Franck Kessie, centrocampista classe ’96 dell’Atalanta. L’ivoriano piaceva alla società giallorossa già un anno e mezzo fa, quando era in prestito in Serie B al Cesena. L’ex ds del club capitolino, Walter Sabatini, notò il suo talento durante la stagione in Romagna, dove in Serie B realizzò 4 reti. Dall’esordio in Serie B al ritorno all’Atalanta, il prezzo dell’ivoriano è nettamente lievitato. L’accordo trovato già durante il calciomercato di gennaio è sulla base di 25-30 milioni di euro, più eventuali contropartite (su tutti c’è il difensore classe ’98 Riccardo Marchizza). Questo potrebbe essere dunque il primo colpo estivo del calciomercato Roma targato Monchi, con l’ex ds del Siviglia che cercò lo stesso Kessie già lo scorso anno.

Calciomercato Roma, numeri e statistiche Kessie

Il calciatore ivoriano approda all’Atalanta nel gennaio del 2015, dove rimane fino al termine della stagione, collezionando 7 presenze con la Primavera. Nella stagione successiva passa in prestito al Cesena, nel campionato cadetto, realizzando 4 reti e fornendo 2 assist in 37 partite di campionato (compresa una gara playoff). Magnifico poi il suo inizio di stagione 2016/17, quando al suo ritorno all’Atalanta realizza la sua prima rete ufficiale nel turno di Coppa Italia con la Cremonese, prima della doppietta all'esordio in campionato contro la Lazio, partita persa dal club bergamasco 4-3. Quest’anno Kessie ha realizzato 7 reti, fornito 4 assist, ricevuto 4 cartellini gialli e 2 espulsioni (una diretta e una per doppia ammonizione) in 25 partite disputate.

Nonostante la seconda parte di stagione, complice anche la partecipazione alla Coppa d'Africa, non sia stata sicuramente all'altezza dello splendido girone di andata, sono state molte le società che hanno provato a far saltare il banco con i giallorossi. Juventus, Napoli e Chelsea hanno tentato di movimentare il calciomercato ma ad oggi l'intesa tra orobici e capitolini si è dimostrata molto salda.