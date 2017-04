13/04/2017 04:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS TIELEMANS ATLETICO MADRID / Youri Tielemans sta incantando con la maglia dell'Anderlecht e attirando sempre più estimatori. La Juventus lo segue da tempo, ma deve far presto. Secondo il portale spagnolo 'Fichajes', l'Atletico Madrid fa sul serio ed è disposto a offrire 30 milioni di euro per il belga. I bianconeri rischiano di vedersi soffiare il talentuoso centrocampista se non pareggiano l'offerta degli spagnoli.

N.L.C.