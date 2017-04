Napoli, che affare Diawara: e ora Ventura 'studia' come convocarlo

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

NAPOLI DIAWARA NAZIONALE / "Se posso chiamarlo, perché no?". Aveva risposto così Giampiero Ventura alla domanda sulla possibile convocazione di Amadou Diawara, il ragazzo del 1997 che è stato uno dei gioielli dell'ultimo calciomercato estivo. Il Napoli se l'era assicurato per una cifra importante (intorno ai 15 mln di euro) e ha saputo preservarlo da un ambiente troppo ansioso: l'inserimento graduale di Sarri ha giovato, ha saputo prendersi il centrocampo con aggressività e qualità, quella che anche a Bologna, nelle ultime due stagioni, aveva sempre fatto vedere. Già in estate Diawara era finito sul taccuino di tantissimi club europei, sarà così anche nelle prossime sessioni di mercato. Ma il Napoli se lo tiene stretto e lui che restare in azzurro lo farebbe crescere e migliorare ancora. Il cambio maglia, forse, varrebbe solo per la Nazionale, viste le aspettative di Ventura, ma è una strada lastricata di insidie.

Il percorso di naturalizzazione, infatti, per lui non sarebbe così immediato. Le news Napoli ci raccontano di un Jorginho che ce l'ha fatta in breve tempo (il ragazzo fu anche convocato da Conte prima degli ultimi Europei), ma per lui il legame familiare e la discendenza italiana furono elementi essenziali per l'ottima riuscita e il raggiungimento della nazionalità tricolore. Per Amadou, invece, da extracomunitario senza discendenza e senza alcun legame coniugale, il discorso è diverso: il termine per la richiesta scatta dopo 10 anni di residenza legale su territorio italiano, quindi il 2023 (è arrivato a Cesena nel 2013), quando avrà già compiuto 26 anni. Le alternative, infatti, riguardano solo un eventuale matrimonio: con un legame stabile il termine della richiesta si abbasserebbe a 2 anni, addirittura uno in caso di figli nella coppia. Ma, per il momento, restano opzioni: riuscirà Amadou a vestire l'Azzurro nazionale dopo quello napoletano?