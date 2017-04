Borussia Dortmund, Bartra tranquillizza tutti: "Sto molto meglio"

12/04/2017 16:45

BORUSSIA DORTMUND BARTRA INSTAGRAM / Marc Bartra, dopo i noti fatti di ieri, non sarà in campo stasera con il suo Borussia Dortmund contro il Monaco. Il difensore spagnolo, però, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni. Dopo le esplosioni che hanno coinvolto il bus della squadra tedesca, il giocatore ha riportato la frattura del polso destro. Operato, il giocatore sta molto meglio e ha postato un messaggio su Instagram: "Ciao a tutti! Come vedete sto molto meglio, molte grazie a tutti per i messaggi di supporto! Tutta la mia forza ai miei compagni, ai tifosi e a tutto il Borussia per la partita di stasera!".

N.L.C.