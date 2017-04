Juventus-Barcellona, da Dybala ad Higuain: il borsino in vista del 'Camp Nou'

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

12/04/2017 16:50

JUVENTUS BARCELLONA DYBALA HIGUAIN - Juve 'Galactica', annientato il Barça dei tre tenori. Almeno nel primo round di Torino non c'è stata partita, con la formazione di Allegri che ha sciorinata una prestazione ai limiti della perfezione. Un Dybala indemoniato ha offuscato la stella di Messi, con i fuoriclasse blaugrana impotenti di fronte all'armata bianconera guidata da un capitan Buffon come sempre impeccabile. Il 3-0 nel catino dello 'Stadium' rappresenta una dote preziosissima per le news Juventus, anche se non dà garanzie assolute di qualificazione vista la forza dirompente del Barcellona davanti ai propri tifosi. Da Dybala al fattore 'Camp Nou', passando per Higuain e le mosse di Allegri: il borsino ad una settimana dal return-match in Catalogna.

Juventus-Barcellona, da Dybala ad Allegri: gli aspetti positivi

'PULCE' DYBALA - Doppietta in 22' e gara già indirizzata in favore dei campioni d'Italia. Paulo Dybala ha incantato l'Europa calcistica, stravincendo il duello con l'idolo e rivale Messi. Giocate sopraffine, corse a perdifiato e soprattutto quel mancino mortifero che dà alla 'Vecchia Signora' il diritto di sognare. Finalmente decisivo anche sul palcoscenico della Champions League, dove le statistiche dell'argentino non erano finora proporzionate al suo enorme potenziale. Una 'Joya' per gli occhi e soprattutto per Allegri e i supporters bianconeri.

JUVE AL MAX - Una macchina perfetta, che ha raso al suolo la corazzata spagnola. Se Dybala è stato l'esecutore, Massimiliano Allegri ha congegnato un capolavoro tattico che ha annichilito la favorita al successo finale. Il mister toscano ha stravinto la sfida in panchina con Luis Enrique, prendendosi anche una rivincita su quei detrattori che puntano il dito contro una squadra cinica e poco spettacolare, nonostante i risultati delle ultime stagioni siano sotto gli occhi di tutti. E ieri sera, oltre alla solita Juventus, abbiamo visto anche una Juve stil Barcellona…

DIFESA BUNKER - Due reti subite in dieci incontri e soltanto un paio d'occasioni concesse ai campioni blaugrana in 95 minuti: numeri stratosferici, per la retroguardia più forte del globo. Buffon fenomenale su Iniesta e Suarez, Bonucci e Chiellini (con il neo 'Dottore' decisivo anche in area avversaria) che hanno concesso le briciole ai 'Fab 3' di Luis Enrique, senza dimenticare il fondamentale apporto sugli esterni di Dani Alves e Alex Sandro, oltre all'applicazione maniacale anche dei mediani e delle quattro stelle offensive. Proprio l'ex della contesa - attesissimo alla vigilia - si è tolto una bella soddisfazione, dimostrando di poter incidere ancora a certi livelli e giustificando nello scorso calciomercato estivo la fiducia delle dirigenza juventina nei suoi confronti.

Juventus-Barcellona, dal 'Camp Nou' ad Higuain: gli aspetti negativi

FATTORE 'CAMP NOU' - Il Barcellona si trasforma di fronte al pubblico amico ed è capace di imprese memorabili, come dimostra l'epico 6-1 rifilato qualche settimana fa al Paris Saint-Germain. Nella stagione in corso anche il Manchester City dell'ex Guardiola ne ha beccati quattro al 'Camp Nou': un tempio del calcio che sa trascinare come pochi i propri beniamini, il cosiddetto 'miedo escenico' tanto caro alla gesta di Messi e compagni. Saranno 90 minuti lunghissimi, ma la Juve possiede gli anticorpi per uscirne indenne.

TABU' HIGUAIN - Gran lavoro per la squadra, sprortellate con Piqué e Umtiti, ma annebbiato di fronte a ter Stegen. Continua la maledizione Champions per Gonzalo Higuain, tanto mostruoso in campionato (Liga o Serie A che sia) quanto 'normale' sul palcoscenico europeo. Dopo la doppia sfida contro il Porto negli ottavi, il 'Pipita' è rimasto a secco anche nella notte dello 'Stadium' che ha incoronato il gemello Dybala: dei 16 gol complessivi segnati finora in Champions dall'ex Real, soltanto 2 sono stati realizzati nella fase ad eliminazione diretta. In Catalogna servirà anche una sua zampata per certificare la qualificazione della squadra di Allegri.

COPERTA CORTA - I pochi ricambi nel settore offensivo potrebbero incidere in questo finale di stagione per la Juventus. Il grave infortunio di Pjaca ha privato Allegri di un'arma importante in attacco per far rifiatare le quattro stelle a disposizione del tecnico juventino, con i tanti impegni ravvicinati che potrebbero togliere energie preziose ai vari Higuain, Dybala, Cuadrado e Mandzukic in vista del match di ritorno al 'Camp Nou'. Allegri dovrà essere doppiamente bravo a gestire i suoi campioni e a far sì che si presentino nelle migliori condizioni in Spagna il prossimo 19 aprile.