Inter-Milan, Pioli prepara una sorpresa

Stefano Migheli

12/04/2017 16:25

DERBY INTER MILAN / Cresce l'attesa per il derby Inter-Milan di sabato all'ora di pranzo, apripista della 32a giornata della Serie A che si giocherà completamente nella giornata pre-pasquale. Le due squadre attraversano momenti completamente opposti e stando alle ultime news Inter, potrebbero esserci delle novità davvero importanti per quanto riguarda le formazioni titolari. In particolare Pioli - che gli ultimi rumors di calciomercato vogliono lontano da Milano la prossima stagione - sarebbe tentato dall'affidarsi ad Eder al posto di Candreva, quest'ultimo decisamente sottotono nell'ultimo periodo. Le prestazioni non brillanti dell'esterno ex Lazio potrebbero indurre ad un cambio di rotta dopo le clamorose sconfitte contro Sampdoria e Crotone, gare che hanno certificato un calo fisico e mentale non indifferente dei nerazzurri. Per il tecnico emiliano si tratta di una suggestione non di poco conto, visto che lo stesso Candreva è considerato un titolare inamovibile in questa stagione.

Inter-Milan, ottimismo per Gagliardini. Ancora panchina per Joao Mario?

Per quanto riguarda il resto della formazione, Pioli dovrebbe affidarsi ai soliti D'Ambrosio, Medel, Miranda e Ansaldi in difesa, con Kondogbia e Gagliardini (prossimo al recupero dalla distorsione alla caviglia) sulla linea mediana. In avanti ecco Perisic a sinistra, ancora Banega e Eder (o Candreva) a destra con Icardi punta centrale. Ad oggi, anche Joao Mario dovrebbe partire dalla panchina ma non è escluso che anche il portoghese possa essere l'arma a sorpresa per il derby. Saranno decisivi gli ultimi due allenamenti prima del derby. Per quanto riguarda il Milan, attualmente sesto a quota 57 - due in più dell'Inter - Vincenzo Montella dovrà fare a meno di Mario Pasalic, squalificato, e pensa di rimpiazzarlo con uno tra Manuel Locatelli e Mati Fernandez, con il cileno favorito.