Bayern Monaco, che guaio per Ancelotti: Lewandowski out contro il Real Madrid

12/04/2017 16:19

BAYERN MONACO LEWANDOWSKI OUT REAL MADRID / Brutte notizie per il Bayern Monaco e per Carlo Ancelotti. Robert Lewandowski, secondo l'ultim'ora raccolta dai colleghi tedeschi della 'Bild', non scenderà in campo questa sera nel quarto di finale d'andata contro il Real Madrid. L'attaccante polacco non è al meglio per un colpo alla spalla subito sabato contro il Borussia Dortmund e nel corso della rifinitura si era allenato solo per pochi minuti.

N.L.C.