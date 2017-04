Milan, De Sciglio: "Derby gara a sé, mi ispiro a Maldini"

12/04/2017 16:13

MILAN DE SCIGLIO DERBY MALDINI / Mattia De Sciglio ha risposto alle domande dei tifosi del Milan su Facebook. "Mi sentivo in soggezione appena entrato in prima squadra - ha detto - Con così tanti campioni, era difficile. Ma ho sempre creduto in me dando il massimo. Maldini è un grande esempio, mi ispiro a lui. E' un onore indossare la fascia di capitano del Milan". A 'Milan Tv' ha poi parlato del derby ormai prossimo: "E' una gara a sé, non penseremo alla classifica ma solo a vincere. Col Palermo siamo riusciti a reagire, eravamo arrabbiati dopo la partita di Pescara. Ora dobbiamo dare il massimo per centrare l'Europa".

N.L.C.