Calciomercato Fiorentina, idea Simone Inzaghi per il dopo Sousa

12/04/2017 16:01

CALCIOMERCATO FIORENTINA SIMONE INZAGHI LAZIO SOUSA / Nonostante un andamento positivo nelle ultime partite e una rimonta in zona Europa League ancora possibile, l'addio di Paulo Sousa alla Fiorentina a fine stagione sembra l'opzione più probabile. I viola, secondo 'Repubblica', avrebbero messo gli occhi su Simone Inzaghi. Per l'attuale tecnico della Lazio sarebbe pronto un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione. Lotito però vorrà certamente trattenere il suo allenatore e pensa già a una controproposta perché non cada in tentazione.

N.L.C.