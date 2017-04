Napoli, verso l'Udinese con un occhio alla storia: dalla 'manita' al Gonzalo furioso

Giuseppe Barone

12/04/2017 19:10

NAPOLI UDINESE PRECEDENTI / Tra intrecci di calciomercato, con i vari Duvan Zapata e Alex Meret possibili protagonisti, e precedenti storici dal peso specifico piuttosto importante, Napoli e Udinese si ritroveranno di fronte nel confronto diretto del San Paolo il prossimo sabato. In serata infatti azzurri e bianconeri chiuderanno in posticipo la 32a giornata di Serie A. Le due compagini arrivano alla sfida con obiettivi agli antipodi e situazioni di classifica piuttosto differenti. Le news Napoli vedono la truppa di Sarri costretta al successo per sperare ancora nel secondo posto, attualmente occupato dalla Roma, che significherebbe accesso diretto alla fase finale della prossima Champions League, senza passare per gli ostici preliminari. Tutto tranquillo invece sul fronte friulano con Zapata&co ormai a quota 40 punti e senza particolari obiettivi da raggiungere.

Napoli-Udinese, i precedenti: dalla manita friulana al Gonzalo furioso

I confronti diretti tra Napoli e Udinese hanno però segnato e non poco l'era De Laurentiis sin dal ritorno in massima Serie del lontano 2007. Arrivò infatti proprio in quel di Udine il primo successo dal ritorno in Serie A del Napoli all'epoca allenato da Edy Reja e trascinato dai vari Lavezzi, Hamsik, Gargano e Zalayeta. Era la seconda giornata del campionato 2007/08 e i partenopei sbancarono il 'Friuli' con un clamoroso 0-5 che esaltò in particolare le qualità di un funambolico Ezequel Lavezzi in grado di incantare il pubblico del 'San Paolo' anche nel match di ritorno. Tra il settembre 2008 e l'aprile 2011 però gli azzurri sono incappati in una vera e propria maledizione bianconera con una serie negativa di tre pareggi e altrettante sconfitte. Spettacolare invece il 3-3 andato in scena al San Paolo nel dicembre 2013 sotto la guida di Benitez mentre bisona riavvolgere il nastro fino allo scorso campionato per ritrovare uno scontro diretto dal peso specifico importante. Il 3 aprile 2016 infatti il Napoli di Sarri fece visita ai friulani rimediando un pesantissimo ko per 3-1 passato alla storia dello scorso torneo soprattutto per la sfuriata di un inarrestabile Gonzalo Higuain espulso e poi squalificato per tre giornate. Gli scontri diretti tra Napoli e Udinese dunque nascondono sempre e comunque spettacolo, insidie e sottotrame intriganti: sabato sera andrà in scena l'ultimo capitolo della saga di fronte al pubblico del San Paolo.