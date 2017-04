Juventus-Barcellona, Malagò sta con Buffon: "Piedi per terra"

12/04/2017 15:51

JUVENTUS BARCELLONA MALAGO' / Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato il successo della Juventus contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions. Ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it, il numero uno dello sport italiano ha affermato: "Mi sono piaciute dichiarazioni Buffon, che ha detto 'Piedi per terra': ha ragione. Sull'1-0 ha fatto una parata strepitosa con quella manona. L'episodio di Dortmund, non so che dire, non so se ci siano state novità".

