Calciomercato Inter, il ritorno di Oriali per convincere Conte?

12/04/2017 15:47

CALCIOMERCATO INTER ORIALI CONTE / L'Inter pensa a rinforzarsi in vista della prossima stagione, ma non solo in campo. Suning ha intenzione di potenziare l'organigramma societario e per farlo ha bisogno di uomini d'esperienza. Secondo 'Sport Mediaset', l'idea sarebbe richiamare Lele Oriali nel ruolo di team manager. La mossa avrebbe anche la finalità di provare a convincere Antonio Conte ad abbracciare la causa nerazzurra: i due fino a pochi mesi fa hanno lavorato gomito a gomito in Nazionale. Proprio il contratto con la Nazionale di Oriali rappresenta il principale ostacolo, ma le parti sarebbero già al lavoro per trovare un accordo.

N.L.C.