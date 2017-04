Inter, che fine ha fatto... Victor Obinna

Raffaele Amato

12/04/2017 15:23

INTER OBINNA / Torna su Calciomercato.it la rubrica 'Che fine ha fatto?', il cui scopo è quello di riportare all'attenzione dei tifosi interisti e non solo sui giocatori che alcuni anni fa hanno indossato la maglia della 'Beneamata' finendo poi nel dimenticatoio. Le news Inter di oggi ci portano a parlare di Victor Obinna, autentica meteora dell'universo nerazzurro.

Inter, Obinna lascia il segno... nel giorno peggiore!

L'attaccante nigeriano approda in Italia nel 2005 dopo essersi messo in mostra nel Torneo Mondiale Juniores della Fifa. Lo prende il Chievo in compartecipazione con l'Inter. A Verona disputa tre ottime stagioni, una anche in Serie B, campionato che prova in tutti i modi a non giocare arrivando allo scontro con Campedelli. Nel 2008, dopo aver conquistato la medaglia d'Argento alle Olimpiadi di Pechino, sbarca ufficialmente a Milano, dove resta solo perché il trasferimento in prestito all'Everton salta per problemi con il permesso di lavoro. Obinna è un calciatore veloce, eccentrico e quando segna festeggia alla Martins, con capriole mortali. Ed è pure giovanissimo, nemmeno 21 anni. Davanti a sé, però, ha una concorrenza enorme, per questo Mourinho gli fa vedere pochissimo il campo: 11 le presenze al termine della stagione tra campionato (9) e Coppa Italia (2). Un solo gol, nel 4-0 rifilato alla Roma in ottobre, nell'unico e ultimo anno in maglia nerazzurra. E' nella squadra del primo Scudetto targato 'Special One', ma anche sulla lista dei partenti: va in prestito prima a Malaga e poi al West Ham. Non convince e così l'Inter decide di non rinnovargli il contratto in scadenza.

Da svincolato passa alla Lokomotiv Mosca: in Russia staziona due anni e mezzo prima di far ritorno in Italia, nel gennaio 2014, al Chievo: sei mesi con soli due squilli… decisivi per battere al 'Bentegodi' proprio l'Inter di Mazzarri all'ultima giornata di campionato, l'ultima della carriera di Javier Zanetti e con la maglia nerazzurra di Samuel, Milito e Cambiasso. L'esperienza in gialloblu finisce di nuovo quella stessa domenica. Dopo un anno praticamente fermo ancora a Mosca, firma da calciatore libero con i tedeschi del Duisburg, dove timbrerà il cartellino solo tre volte. Un'estate fa nuovo cambio di casacca, va al Darmstadt. L'esperienza in Bundesliga si interrompe, tuttavia, dopo appena sei mesi. Lo scorso gennaio, a quasi 30 anni, ha firmato per la Dinamo Bucarest per tentare l'ennesima svolta di una carriera non andata secondo le attese.