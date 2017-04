Juventus-Barcellona, Buffon: "Semifinale ancora da conquistare, Allegri prodigioso"

12/04/2017 15:12

JUVENTUS BARCELLONA BUFFON ALLEGRI / La vittoria contro il Barcellona potrebbe spalancare le porte della semifinale di Champions League per la Juventus. Ma Buffon preferisce tenere alta l'attenzione e non cantare vittoria: "Siamo soddisfatti ma finisce lì - ha detto a 'Sky Sport' - A fine gara non ci hanno certo dato la coppa, per passare il turno dobbiamo ancora giocare il ritorno. E' stato importante non subire gol. La parata più difficile? Quella su Iniesta: di istinto, di movimenti. come una danza in cui attendi il momento giusto per tirare fuori l'arto e non dare vantaggio agli avversari. Senza dimenticare il momento in cui è arrivata, visto che eravano sull'1-0. Sono in una grande squadra formata di grandi campioni, se voglio mantenere la reputazione alta devo continuare a fare queste parate. Devono essere la normalità". Elogi per Allegri: "Ha ridisegnato la Juventus con un'intuizione. Non sono come gli vengano questi prodigi, ma gli vengono bene".

N.L.C.