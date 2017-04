Calciomercato Juventus, su James Rodriguez irrompe anche il Manchester City

Nicola Lo Conte

12/04/2017 15:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ MANCHESTER CITY / Il futuro di James Rodriguez al Real Madrid sembra ormai segnato. Il feeling tra il colombiano e il club si è definitivamente incrinato dopo la reazione alla sostituzione contro il Leganes. Insoddisfatto per il poco minutaggio riservatogli da Zidane, il giocatore vorrà certamente cambiare aria al termine della stagione. E sarà altrettanto certamente accontentato: la Casa Blanca non ha per niente gradito la sceneggiata e lo metterà in vetrina nel calciomercato ormai prossimo. James non è stato messo fuori rosa perché tornerà utile da qui a fine stagione e perché deprezzarlo sarebbe controproducente. Florentino Perez ragiona già in ottica cessione e vuole monetizzare il più possibile. Sarà dura rientrare dagli 80 milioni spesi tre stagioni fa, ma si vuole contenere la minusvalenza entro limiti accettabili.

Calciomercato Juventus, il Manchester City offre 40 milioni per James Rodriguez

Il colombiano è finito anche nel mirino del calciomercato Juventus. Il giocatore piace molto e fornirebbe un'alternativa di livello all'attacco bianconero. Juventus che si sarebbe già mossa con un'offerta per James Rodriguez, ma c'è da fare attenzione. Nelle ultime ore, sembra intenzionato a muovere passi forse decisivi il Manchester City. Secondo 'Diario Gol', gli inglesi, sollecitati da Guardiola che lo apprezza molto, vogliono puntare su di lui per il rilancio in vista della prossima stagione. Lo sceicco Mansour sarebbe pronto a staccare un assegno da 40 milioni di euro. Cifra che Florentino Perez avrebbe già fatto sapere di ritenere insufficiente, intendendo chiedere come minimo 60 milioni per lasciar andare il giocatore. Non dimentichiamo che sullo sfondo, inoltre, restano altre pretendenti come Inter e Chelsea. La situazione è comunque in divenire, il mercato deve ancora iniziare e le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo.