Ranking Uefa per Nazioni: l'Italia si riprende il quarto posto

12/04/2017 14:50

RANKING UEFA NAZIONI / In attesa delle partite delle partite di stasera in Champions e d quelli di domani in Europa League, la UEFA ha aggiornato il Ranking per Nazioni. Spicca il controsorpasso dell'Italia sulla Francia al quarto posto della classifica stagionale. Ecco nel dettaglio le prime cinque posizioni:

CLASSIFICA STAGIONALE

Spagna 119.000

Germania 100.000

Inghilterra 93.500

ITALIA 78.500

Francia 76.500



CLASSIFICA GENERALE

Spagna 101.856

Germania 79.212

Inghilterra 74.391

ITALIA 72.165

Francia 54.999

M.R.