Calciomercato Napoli, Ghoulam più lontano: da Barreca a Palmieri, i possibili sostituti

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM SOSTITUTI / Il contratto in scadenza nel 2018, le trattative per il rinnovo che vanno a rilento, le sirene che arrivano dalle grandi d'Europa: tra Faouzi Ghoulam e il Napoli sembra essere arrivato il momento della separazione. Nel calciomercato estivo lo scenario al momento più probabile vede l'algerino dire addio alla maglia azzurra: per lui l'Atletico Madrid è pronto ad investire 20 milioni di euro, ma alla finestra ci sono anche Real e Paris Saint-Germain. Insomma non mancano le pretendenti per un calciatore che ha dimostrato di saper fare la differenza in fase di spinta e di dover migliorare ancora in difesa.

Proprio per questo nelle gerarchie di Sarri negli ultimi tempi è salito di molto Ivan Strinic. Il croato non assicura lo stesso apporto quando si tratta di attaccare gli avversari, ma garantisce una maggior copertura. Anche lui in scadenza nel 2018, l'ex Dnipro potrebbe vedersi allungare il contratto ed entrare in ballottaggio con un nuovo acquisto che nel calciomercato Napoli sicuramente verrà fatto in caso di addio di Ghoulam.

Calciomercato Napoli, da Toljan a Emerson: i sostituti di Ghoulam

Le possibilità non mancano di certo, tra Italia e estero. Nel nostro paese gli osservatori partenopei stanno seguendo con attenzione le prestazioni del giovane Antonio Barreca, 22enne esterno sinistro del Torino. La sua esplosione è coincisa con l'infortunio di Molinaro e ora il ragazzo cresciuto nelle giovanili granata sta tirando un po' il fiato. Sempre nel nostro campionato, interessa Emerson Palmieri della Roma: i giallorossi potrebbero sacrificarlo, per esigenze di bilancio, in casa di offerta congrua.

Lontano dai confini italiani, invece, il Napoli tiene d'occhio Mendy del Monaco, giovane (22 anni) e già nel giro della Nazionale maggiore transalpina. Unica controindicazione: piace anche alle big di Premier League. Infine, da non sottovalutare anche la pista Toljan: il terzino dell'Hoffenheim, 22 anni, è monitorato dalla scorsa estate ed ha il pregio di poter giocare su entrambe le fasce.

