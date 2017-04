Lazio, Protti: "Immobile straordinario, Inzaghi ha un grande collettivo"

12/04/2017 14:41

LAZIO PROTTI IMMOBILE INZAGHI / La Lazio si prepara a un finale di stagione importante, tra il piazzamento europeo da difendere in campionato e la finale di Coppa Italia. L'ex bomber biancoceleste Igor Protti è intervenuto nella trasmissione 'Laziali On Air' di Elle Radio parlando del momento dei capitolini: "Credo che il finale di stagione possa regalare importanti soddisfazioni alla Lazio. Il Napoli però domenica è stato superiore, a livello di mentalità e di stimoli dopo il raggiungimento della finale di coppa. Sarà dura contro una Juventus che mostra una voglia, una determinazione, un'umiltà e uno spirito di sacrificio notevoli. In campionato, sarà importante approcciare nel modo giusto la gara col Genoa. Se si dovesse segnare per primi, la gara si metterebbe molto bene". Su Immobile e Inzaghi: "Ciro ha portato un contributo straordinario non solo dal punto di vista dei gol, ma del sacrificio. Il tecnico vuole sempre giocare a calcio, costruire i suoi risultati attraverso il gioco e mettendo in luce attraverso il collettivo giocatori di straordinaria qualità".

N.L.C.