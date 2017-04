Calciomercato Milan, novità in arrivo per Musacchio

12/04/2017 14:08

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO / Da tempo nel mirino del Milan, per Mateo Musacchio potrebbe non lasciare il Villarreal. In scadenza nel 2018, per il difensore argentino è in arrivo il rinnovo, stando a quanto dichiarato dallo stesso calciatore: "L'unica novità è che mi hanno offerto il rinnovo per restare ancora a lungo - ha spiegato Musacchio in un'intervista ad 'As' -. Sono orgoglioso della fiducia delal società". Sull'ipotesi Milan, il calciatore ha aggiunto: "Vedremo. Si parla ogni volta di un mio trasferimento, ma sono sempre rimasto".

B.D.S.