Roma, El Shaarawy: "Carriera di alti e bassi. Che dispiacere la Champions in tv"

ROMA ITALIA EL SHAARAWY / Stephan El Shaarawy è tra i calciatori in ritiro a Coverciano per lo stage. L'attaccante della Roma, che ha ritrovato la maglia azzurra, si è detto felice di essere tornato: "Sono molto soddisfatto di essere qui - riporta 'corrieredellosport.it' - Ci tengo tantissimo alla Nazionale, di cui faccio parte dal 2012. Mi è mancata moltissimo. Questa è un'opportunità per il futuro, una svolta. Io guardo alle partite di giugno, di settembre, al Mondiale 2018: l'Italia è il mio obiettivo".

ALTI E BASSI - "Si parla sempre di ripartenze, a proposito di me...Diciamo che essere di nuovo qui è uno stimolo in più per confermarmi in modo definitivo. La mia carriera è stata fatta di alti e bassi, è vero, sono stato condizionato dagli infortuni ma non ho mai mollato".

CONCORRENZA ALLA ROMA - "Il dualismo con Perotti? Nelle grandi squadre, abituate a competizioni di livello è normale ci siano situazioni così. Anche questo è uno stimolo; comunque tra me, Perotti, Dzeko e Salah dobbiamo essere contenti per quello che abbiamo fatto là davanti, in attacco; peccato per l'eliminazione dalla Champions..."

CHAMPIONS - "Ora mi dispiace seguire certe sfide solo in tv. Però bisogna fare i complimenti alla Juve per quello che sta facendo. Lo scontro diretto in campionato? Sarà molto difficile, dobbiamo arrivare lì il più vicino possibile a loro in classifica: dovremo mettere grande impegno prima e soprattutto in campo contro una squadra tanto forte".

