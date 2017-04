Calciomercato Inter, futuro Gabigol: arriva l'agente a Milano

12/04/2017 13:37

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL AGENTE / Futuro tutto da scrivere per Gabigol. L'attaccante, arrivato la scorsa estate per circa 30 milioni di euro, sta faticando a trovare spazio agli ordini di Stefano Pioli. Difficile immaginare così anche la prossima stagione. Proprio per questo - come riporta il 'Corriere della Sera' - è atteso a Milano la prossima settimana Wagner Ribeiro. L'agente del calciatore è intenzionato a fare chiarezza con i dirigenti nerazzurri per trovare la soluzione migliore per il brasiliano.

M.S.