Juventus-Barcellona, ESCLUSIVO Benvenuti: "Alex Sandro e Mandzukic mostruosi"

Alessio Lento

12/04/2017 13:07

JUVENTUS BARCELLONA CHAMPIONS - Il giorno dopo tiene banco per le news Juventus il rotondo successo nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona di Luis Enrique. La doppietta di Paulo Dybala e la rete di testa di Giorgio Chiellini hanno piegato Messi e compagni, davvero pericolosi solo in poche occasioni ieri sera allo 'Stadium'. "Il risultato è superiore alle più rosee aspettative - le parole di Francesca Benvenuti, giornalista di 'Premium Sport' che ha seguito il match da bordocampo, a Calciomercato.it - Tutti aspettavamo al varco la Juve con questo modulo in Europa e la riprova è stata ottima contro un avversario sì controverso, che comuque mantiene altissimo il livello del test. La cosa che più mi ha impressionato è stata l'interpretazione perfetta che i bianconeri hanno messo in campo in ogni momento della partita".

Juve-Barcellona, Benvenuti: "I bianconeri non sono il Psg"

Tra i protagonisti assoluti del match il grande ex Dani Alves, ma non solo: "Dani aveva qualche conto aperto col passato. Oltre a Dybala e al brasiliano - continua Francesca Benvenuti ai nostri microfoni - chi ha offerto una prestazione mostruosa è stato Alex Sandro. Ha fatto un lavoro pazzesco su Messi. Altro protagonista è stato Mandzukic che si è sacrificato tantissimo. Luis Enrique chiedeva sempre a Sergi Roberto di pressarlo, ma il croato ha creato molto su quella fascia, compreso l'assist per la seconda rete di Dybala".

Mercoledì 19 aprile si giocherà il ritorno al 'Camp Nou', aleggia lo spettro della 'remuntada' subita dal Paris Saint-Germain dopo il 4-0 dell'andata in Francia. "Ovviamente, tutto è possibile. Il Barcellona è in grado di fare quattro gol, ma mi sembra difficile che la Juve possa subire tutte queste reti senza farne nessuna. La fase difensiva della squadra di Allegri non è quella del Psg, le forze in campo sono diverse. E a Barcellona lo sanno perfettamente. Anche ieri sera i colleghi spagnoli dicevano che stavolta sarebbe stato difficile, soprattutto per le caratteristiche dell'avversario", ha concluso Francesca Benvenuti a Calciomercato.it.