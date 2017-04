Calciomercato Lazio, da Luan a Taison: ecco il dopo Keita

12/04/2017 13:05

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA / Potrebbe parlare portoghese il prossimo attaccante della Lazio. I biancocelesti, che devono fare i conti con il possibile addio, durante il prossimo calciomercato, di Keita, potrebbero decidere di tornare a pescare in Brasile. Il prossimo calciomercato Lazio vedrà quasi certamente l'addio dell'esterno offensivo, che un contratto in scadenza nel 2018 e che non sembra intenzionato a prolungare. Su di lui ci sono da tempo Milan, Juventus e Napoli. Soprattutto i rossoneri, con i nuovi dirigenti Fassoni-Mirabelli, hanno mostrato interesse per Keita, che diventerebbe il primo obiettivo in caso di mancata permanenza di Deulofeu.

E' inevitabile quindi che il prossimo calciomercato riparta da un nuovo attaccante da affiancare a Immobile e Felipe Anderson. Tra i giocatori più interessanti e osservati dal ds Tare - secondo quanto riportato da 'Corriere dello Sport' di stamani - ci sarebbe Luan del Gremio. Il calciatore, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e che ha realizzato 22 gol e 15 assist in 96 presenze, ha un contratto in scadenza nel 2018 e i biancocelesti sono pronti ad approfittarne.

Resta sempre vivo, inoltre, l'interesse per Taison, brasiliano classe '88 dello Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Lazio, occhi puntati in Brasile: da Guedes a Valdivia

La Lazio sonda il mercato in Brasile non solo per l'attacco. Il club biancoceleste, in vista della prossima stagione che quasi certamente prevedrà il doppio impegno settimanale, guarda in Sudamerica per rinforzare la squadra. Si guarda soprattutto al Palmeiras, dove si seguono con interesse Roger Guedes e Dudu. Molto interessante, infine, il profilo di Valdivia dell'Internacional di Porto Alegre. Il calciatore potrebbe rappresentare un'opportunità visto che è retrocesso con il proprio club.

M.S.