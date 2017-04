12/04/2017 12:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS JANKTO / Jakub Jankto, centrocampista dell'Udinese, ha parlato del suo futuro a 'Tuttosport': "La Juve? Da bambino seguivo la Juventus, per Nedved che resta un mito e per mio padre che era un fan bianconero. In Inghilterra tifavo Arsenal e in patria lo Slavia Praga. Per il futuro a lungo termine, non mi vedo per sempre in Italia. Mi piacerebbe provare altre esperienze, magari in Premier o in Liga".

S.D.