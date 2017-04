Juventus, Dybala e Buffon abbattono il Barça: Allegri punta alla vetta

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

12/04/2017 13:14

JUVENTUS BUFFON DYBALA BARCELLONA / Una spettacolare prova quella della Juventus in Champions League contro il Barcellona, con gli uomini di Allegri che sono scesi in campo con il piglio giusto. Subito propositivo Higuain, che sfiora la rete, prima delle due grandi occasioni avute e mancate.

Ci pensa poi Paulo Dybala a dare la svolta a un match che se non nel risultato, aveva già preso una netta tendenza in fatto di gioco. Due reti per l'argentino, che dà spettacolo proprio dinanzi alla 'Pulce' blaugrana. A completare l'opera ci ha poi pensato Giorgio Chiellini, con un colpo di testa che chiude la gara e lascia i bianconeri decisamente più fiduciosi per la delicata trasferta di Barcellona. Tre reti come contro il Napoli, anche se stavolta la porta di Buffon è rimasta inviolata. Se agli azzurri di Sarri sarebbe bastato un 2-0, al Barcellona di Luis Enrique non servirebbe a nulla. Tre reti e porta inviolata per i supplementari o addirittura quattro per il passaggio del turno. In Spagna a breve si tornerà a parlare di storica remuntada del Barcellona ma contro questa Juventus e con la retroguardia di Allegri c'è davvero poco da scherzare.

Juventus, Allegri batte il Barcellona e si regala il rispetto in Europa

Una delle frasi più significative espresse da Massimiliano Allegri riguarda il prestigio ottenuto nelle competizioni al di fuori dei confini italiani. Nei suoi tre anni il tecnico ha ottenuto non pochi successi ma ora, dopo una prova maiuscola in casa contro i campioni del Barça, può finalmente ammettere che l'Europa è tornata a rispettare la Juventus.

Nel 2015 si era giunti fino in finale e l'anno scorso il faccia a faccia contro il Bayern Monaco lasciava pochi dubbi. La cavalcata della Juventus era soltanto agli inizi e questo, gesti scaramantici a parte, pare davvero l'anno buono. Con pieno merito i bianconeri possono oggi definirsi un vero e proprio top club, alla pari di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Il mercato degli ultimi anni ha portato grandi campioni in rosa, spinti anche dalle recenti news Juventus, che evidenziano i tanti successi ottenuti. La stellina di Dybala però brilla su tutte, essendo lui in grado di fare la differenza da un momento all'altro.

Un campione vero, che ha ancora un'intera carriera davanti a sé, volenteroso e pronto a mettersi al servizio della squadra. Lavora alle spalle di Higuain, che dovrebbe essere il terminale offensivo ultimo del gruppo, anche se il talento della 'Joya' è difficile da offuscare o tenere a bada. Basta un attimo, un click, un colpo di genio e Ter Stegen è battuto.

Juventus, da Dybala a Buffon: fenomeni presenti e passati

La Juventus porta in campo un amalgama invidiabile di talenti passati e presenti, con Dybala e Buffon che ieri, ancora una volta, si sono presi di diritto le luci dei riflettori, surclassando tutti, figure storiche del club e talenti provenienti dalle recenti sessioni di calciomercato.

I grandi portieri si dimostrano tali quando, chiamati in causa poche volte durante un match, riescono sempre a conservare la giusta reattività. Iniesta questo lo sa bene, dal momento che, imbeccato splendidamente da un lampo di Messi, si è ritrovato davanti la manona aperta di Buffon, che ha messo a segno almeno tre ottimi interventi nell'arco della sfida.

Questo su Iniesta però è un vero e proprio colpo da fenomeno, proprio come i gol di Dybala, decisivo a suo modo. Elegante l'argentino, nel cuore dell'area e dal limite. Non ci pensa su due volte, riceve e scaglia in rete, perché sa già quali traiettorie regalare ai tifosi a bocca aperta sugli spalti.

Impossibile non parlare anche di mercato e futuro quando si ha a che fare con talenti di tale calibro. Buffon in tal senso pareva pronto a dire addio al mondo del calcio giocato dopo i Mondiali in Russia. Aveva ribadito d'avere ancora due anni per tentare di vincere la Champions League, per poi provare l'assalto alla seconda Coppa del Mondo, con un gruppo ricco di talento e giovani. Non è però detta l'ultima parola in tal senso e, data la condizione fisica invidiabile, potrebbe anche superare quota 40 anni.

La Juventus ancora lo ringrazia e lo staff lo esalta col solito 'San Gigi'. Rimandare ancora un po' l'arrivo di un sostituto potrebbe non essere un'idea così malsana.

Differente il discorso per Dybala, che mezz'Europa vorrebbe tra le proprie fila. Il talento argentino è richiestissimo soprattutto in Spagna, con Barcellona e Real Madrid pronti a un intrigante clasico di mercato.

La Juve non è però intenzionata a cederlo e anzi è a un passo dal rinnovo del contratto. L'accordo è stato ormai trovato, sulla base di 7 milioni di euro netti annui d'ingaggio. Porte chiuse a qualsiasi altro top club, perché Dybala è destinato a fare la storia con i bianconeri.