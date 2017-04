Napoli, lo stesso ritmo della Juventus. Tranne in quell'ottobre nefasto...

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

12/04/2017 13:47

NAPOLI JUVENTUS SCUDETTO / L'ennesima prestazione travolgente e di personalità del Napoli in trasferta pone la solita domanda che da tempo i tifosi si fanno: "Perché questa squadra non lotta per lo scudetto?". Difficile trovare una soluzione unica, tenendo conto anche dallo strapotere della Juventus apparso ancora più netto ieri sera dove ha mostrato di avere una superiorità tale da poter competere con le più forti d'Europa. I colpi di scena di calciomercato hanno ovviamente influito, considerando che la società bianconera ha strappato al Napoli un attaccante da 36 gol in campionato. Ma gli ottimisti potranno dare un occhio ai numeri di questa stagione e vedere come l'addio di Higuain è stato compensato dallo straordinario rendimento di Insigne e Mertens. E allora cosa è mancato a questo Napoli? Le statistiche sembrano inquadrare un distacco netto nella corsa scudetto nello sfortunato mese di ottobre. È lì che gli azzurri hanno perso terrenno nei confronti di Roma e Juventus.

Napoli, il crollo di ottobre decisivo per la lotta scudetto

In quel momento l'infortunio Arkadiusz Milik ha stravolto i piani di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano ha dovuto reinventare l'attacco con Mertens falso nueve, data la poca attitudine di Manolo Gabbiadini alle direttive richieste. Durante quella fase il Napoli ha collezionato solo sette punti tra la settima e la dodicesima giornata. Tre sconfitte proprio contro Roma e Juventus e prima ancora contro l'Atalanta. Le vittorie contro Crotone ed Empoli sono state solo un leggero palliativo, dato il pareggio interno contro la Lazio che ha chiuso l'ottobre nefasto. Nello stesso periodo la Roma ha collezionato 16 punti, mentre la Juventus ha raggiunto quota 15. Eppure la stagione era partita bene per gli azzurri che avevano subito mostrato di aver dimenticato l'addio di Higuain. Tra la prima e la sesta giornata il Napoli ha collezionato 14 punti, uno in meno della Juventus e quattro in più della Roma. Rendimento eccezionale anche dopo ottobre. Dalla tredicesima giornata sono 46 i punti conquistati dal Napoli contro i 45 punti della Roma e i 47 della Juventus. Una costanza da scudetto.

Numeri dai quali ripartire per costruire il futuro. A cominciare da Arkadiusz Milik pronto a guidare l'attacco azzurro nella prossima stagione come profetizzato da Maurizio Sarri nel post partita della sfida contro la Lazio. Nel frattempo le news Napoli confermano le possibilità di rinnovo per Lorenzo Insigne, mentre Dries Mertens è ancora in bilico tra permanenza e addio. Ora però c'è ancora un secondo posto nel mirino per pianificare al meglio il futuro e provare ad infastidire Roma e Juventus nella lotta scudetto.