Calciomercato Roma, suggestione Simeone Jr: ecco l'idea giallorossa

12/04/2017 12:27

CALCIOMERCATO ROMA SIMEONE JR / In casa calciomercato Roma è tempo di valutazioni: il direttore sportivo uscente del Siviglia Monchi è atteso a breve nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura da ds romanista, Luciano Spalletti deve sciogliere le sue riserve sul futuro oltre il 30 giugno 2017 (data in cui scadrà il suo contratto) e la dirigenza è al lavoro per far quadrare i conti societari con un occhio al calciomercato in uscita.

Le quotazioni di Edin Dzeko in tal senso sono in netta discesa quest'anno: il bottino di 34 gol messi a segno nelle 45 partite disputate fino ad oggi in stagione lo mettono al 'riparo' da possibili pensieri di cessione. Ma le sorprese sono dietro l'angolo. In casa Roma, infatti, quasi nessuno è incedibile e un'eventuale offerta 'monstre' per un calciatore che ha disputato probabilmente la sua miglior stagione in carriera ma che il prossimo anno avrà 32 anni potrebbe far vacillare le certezze romaniste.

Ecco, quindi, che appare doveroso pensare in ottica futura: accanto alle piste Sebastian Driussi (River Plate) e Kasper Dolberg (Ajax), è emersa la suggestione Giovanni Simeone, che sta attirando quest'anno le attenzioni di mezza Europa (c'è anche la Lazio, per restare in Italia e a Roma).

Calciomercato Roma, Simeone Jr. vice ed erede di Dzeko?

Il 'Cholito' è una delle pochissime note liete della stagione 2016/2017 del Genoa ed ha già dimostrato di saper crescere all'ombra di un titolarissimo (Pavoletti) fino a raccoglierne l'eredità bruciando ogni più rosea tempistica. Lo stesso potrebbe accadere nella Capitale, alle spalle e (in ottica futura) al posto di Edin Dzeko. Sorprese sul futuro del bosniaco a parte, resta da capire se Simeone Jr sarebbe invece disposto a partire da vice Dzeko dopo quanto dimostrato a Genova o preferirebbe un club che gli possa garantire da subito e con certezza una maglia da titolare? A Roma, intanto, si valutano margini e tempistiche del possibile affare Simeone Jr.

S.D.