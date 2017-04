Calciomercato Inter, missione tedesca per Ausilio: i campioni di Champions nel mirino

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

12/04/2017 12:20

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO GERMANIA / Nonostante il momento complicato, Piero Ausilio continua a lavorare per il prossimo calciomercato Inter estivo. Il Direttore sportivo dei nerazzurri - come riporta l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' - è volato in Germania per assistere a Borussia Dortmund-Monaco. La partita, poi rinviata per i noti fatti legati all'attacco al pulman dei tedeschi, ha un po' complicato i piani del dirigente, che oggi avrebbe dovuto assistere anche a Bayern Monaco-Real Madrid. Quasi impossibile, a questo punto, che guardi entrambi i match. Però viene comunque da chiedersi, adesso, quali giocatori delle quattro squadre l'Inter avesse deciso di spiare.

In Borussia Dortmund-Monaco siamo certi che Ausilio sarebbe in buona compagnia. Sono tanti, infatti, i giovani dei due club che fanno gol alle grandi d'Europa in vista del prossimo calciomercato. L'Inter guarda con interesse soprattutto in casa Monaco dove interessano Kylian Mbappé, Fabinho e Benjamin Mendy. Un attaccante, un centrocampista e un terzino. Ma la concorrenza è davvero agguerrita. Soprattutto per il 'nuovo' Henry le pretendenti fanno sul serio. Il Manchester United sarebbe disposto a mettere sul tavolo qualcosa come 100 milioni di euro. In casa dei tedeschi, invece, il calciatore che potrebbe interessare è il giovane centrocampista americano, Christian Pulisic.

Calciomercato Inter, gli osservati speciali in Bayern Monaco-Real Madrid

Tra i sogni in casa Inter per la prossima stagione c'è sicuramente James Rodriguez. Il colombiano piace da tempo ai dirigenti nerazzurri e potrebbe essere quindi tra i calciatori spiati in serata. Ausilio, però, potrebbe rimanere deluso: l'ex Monaco, infatti, partirà dalla panchina e potrebbe anche non scendere in campo. Chi lo farà quasi certamente è, invece, Alaba. Il duttile calciatore del Bayern è tra i profili che potrebbero piacere alla nuova proprietà, che guarda sempre con interesse ai grandi campioni.