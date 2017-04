Argentina, Maxi Lopez: "Icardi traditore da non convocare? Parola di Maradona è 'santa'!"

12/04/2017 12:05

MAXI LOPEZ ICARDI / L'attaccante del Torino Maxi Lopez è intervenuto ai microfoni di 'Radio La Red': "Non ho profili sui social network, non mi divertono e non mi piacciono. La foto con Messi e Mascherano (e Iniesta)? E' una questione privata, capisco il gioco della stampa ma non c'era polemica legata alla Nazionale. Ho fatto di tutto affinché mio figlio conoscesse Messi, ma la mia ex non me l'ha consentito. Icardi? Era un mio compagno di squadra, l'ho aiutato come sto facendo ora con Boyé. Maradona ha detto che traditori come Icardi non vanno convocati? Quello che dice Diego, per me, è 'parola santa'".

S.D.