Calcioscommesse, stangata per Izzo. 3 punti di penalizzazione all'Avellino

12/04/2017 11:52

CALCIOSCOMMESSE IZZO AVELLINO / Il Calcioscommesse torna protagonista. Il Tribunale Federale Nazionale - secondo quanto riportato da il 'corrieredellosport.it' - si sarebbe espresso in merito al tentativo di combine di due gare dell'Avellino della stagione 2013-2014, contro Modena e Reggina. In attesa dei comunicati ufficiali, si apprende che il club campano sarebbe stato sanzionato con tre punti di penalizzazione in classifica (la richiesta della Procura era di 7). Pagano anche i calciatori: su tutti Armando Izzo. Per il difensore del Genoa 18 mesi di squalifica per doppia omessa denuncia. Ben cinque anni, invece, per Millesi. Prosciolti il presidente Taccone e l'attuale giocatore del Cagliari, Pisacane, accusato anch'esso di omessa denuncia.

Ecco la nuova classifica di Serie B:

Spal 64, Frosinone 62, Verona 59, Benevento, Cittadella 54, Perugia 52, Spezia 51, Entella, Bari 50, Carpi 48, Novara 47, Salernitana 46, Pro Vercelli 42, Avellino 41, Ascoli e Cesena 39, Trapani 38, Vicenza 37, Brescia 35, Ternana 35, Pisa 32, Latina 31.

M.S.