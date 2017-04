Calciomercato Roma, cè la data dell'arrivo di Monchi nella Capitale

12/04/2017 11:50

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Monchi-Roma: ci siamo. Secondo quanto si legge sulle pagine del 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo uscente del Siviglia dovrebbe essere nella Capitale il 27, per assistere poi al derby in programma il 30. Firmerà un contratto pluriennale e non avrà collaboratori spagnoli. Avrebbe già chiesto a Massara di rimanere per collaborare con lui e l'attuale ds appare intenzionato ad accettare, dal momento che Sabatini non sarebbe sicuro di trovare un'altra squadra a breve.

S.D.