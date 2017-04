Inter, stadio 'fondamentale' per il calciomercato: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Raffaele Amato

12/04/2017 11:50

INTER STADIO MERCATO / In casa Inter regna la tensione ma anche l'assoluta incertezza. Dal nome del prossimo allenatore, con Pioli che avrebbe pochissime chance di conferma, al futuro di Ausilio, che invece è vicino al rinnovo, passando per quello di molti calciatori fino al nuovo amministratore delegato e presidente al posto di un Erick Thohir, sul piede di partenza. Ci sono dei punti interrogativi pure per quanto riguarda il budget che il gruppo Suning stanzierà per il calciomercato Inter estivo. Si parla di 150 o addirittura 200 milioni di euro al netto delle cessioni, come di appena 70 milioni più il resto che dovrà arrivare grazie appunto alle partenze dei giocatori non rientranti nel progetto nonché anche di uno o forse due che al momento possono essere ritenuti importanti (vedi Perisic) per la squadra.

Inter, dal 'Meazza' al mercato: il piano di Suning

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, la consistenza dei prossimi investimenti - per le campagna acquisti e non solo - della proprietà nerazzurra dipenderà moltissimo dalla questione stadio: un 'Meazza' totalmente targato Inter o in condivisione col Milan (ma in questo caso i tempi andrebbero a dilatarsi, ndr) attraverso l'acquisizione dei diritti di superficie, come è nei piani della famiglia Zhang, consentirebbe al gruppo Suning di ottenere più facilmente dal governo cinese un nuovo via libera all'esportazione di ulteriori e ingenti capitali verso l'Italia, con annessi vantaggi dal punto di vista fiscale.

Va ricordato che in Cina, per quanto concerne gli investimenti verso l'estero, serve l'ok - già in principio ottenuti da Suning per portare a termine l'acquisizione del club nerazzurro - di ben tre Enti: del National Development and Reform Commission, del Ministero del Commercio e per ultimo, tuttavia il più importante, dello State Administration for Foreign Exchange. Essi verificano se vi è 'coerenza' tra le attività in Patria con l'investimento che la stessa azienda vorrebbe fare all'estero. Di buon occhio vengono visti quelli verso beni immobili, come appunto lo stadio.