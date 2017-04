Milan, Montella ha ritrovato Calabria: il terzino sarà ancora titolare nel derby

Matteo Bellan (@TeoBellan)

12/04/2017 12:23

MILAN MONTELLA CALABRIA DERBY / Se c'è un giocatore del Milan che negli ultimi tempi sta sorprendendo dopo mesi di quasi anonimato quello è sicuramente Davide Calabria. Stagione sfortunata la sua a causa degli infortuni e di alcune scelte tecniche di Vincenzo Montella che più volte hanno premiato altri colleghi. Ma l'assenza di Ignazio Abate lo ha rilanciato sulla fascia destra. Buone le sue prestazioni contro Pescara e Palermo. In particolare contro i rosanero a San Siro è stato tra i migliori in campo. Suo il cross preciso per il 3-0 di Carlos Bacca. Una prestazione praticamente perfetta la sua, seppur contro un avversario non tra i più irresistibili. Ma resta pur sempre una buona prova che dà ulteriore fiducia a un ragazzo che aveva bisogno di ritrovarsi.

Milan, Calabria verso la conferma con l'Inter

Per Calabria ci sarà la grande occasione nel derby contro l'Inter per confermare i propri progressi e dimostrare che mister Montella fa bene a fidarsi di lui. Stando alle ultime news Milan, il giovane terzino dovrebbe essere confermato a destra con Mattia De Sciglio che invece agirà sul versante opposto. In pratica, le stesse scelte viste contro il Palermo nell'ultima giornata. Leonel Vangioni, che aveva trovato un po' di spazio fino a Pescara, sarà nuovamente in panchina e dovrà impegnarsi per recuperare il suo posto a sinistra.

Il derby di Milano è sempre molto sentito, soprattutto per chi è cresciuto nei settori giovanili di Milan e Inter e si ritrova poi in Prima Squadra a disputare in big match di questa portata. Calabria è tra i prodotti del vivaio rossonero e dunque le motivazioni per fare bene saranno altissime. Ovviamente, però, ciò varrà per tutti dato che in ballo c'è un posto in Europa League e lo scontro diretto di sabato può essere decisivo per la stagione dei due club. Dal piazzamento finale in campionato possono dipendere anche le strategie del calciomercato estivo delle società milanesi.