Calciomercato Milan, Diego Lopez verso la conferma all'Espanyol

12/04/2017 11:20

CALCIOMERCATO MILAN DIEGO LOPEZ / Il futuro di Diego Lopez, portiere di proprietà del Milan ma attualmente in prestito all'Espanyol, sarà salvo sorprese ancora in Spagna. Secondo il 'Mundo Deportivo', le due società stanno lavorando ad una soluzione che possa consentire la conferma del giocatore al club spagnolo nonostante un contratto col Milan in scadenza a giugno 2018. Possibile un nuovo prestito (oneroso) con clausola di acquisto definitivo alla scadenza dell'accordo col club rossonero.

S.D.