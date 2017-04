Inter-Milan, un tabù da sfatare: Icardi mai a segno contro i rossoneri

12/04/2017 11:13

INTER MILAN ICARDI TABU / La crisi dell'Inter è coincisa con il momento no del suo bomber. Mauro Icardi non segna in campionato da tre partite. Proprio quelle tre partite in cui i nerazzurri hanno raccolto solamente un punto e sabato arriva il Milan. Certamente non la squadra preferita dell'argentino: contro i rossoneri, infatti, l'ex Sampdoria non è mai andato a segno. Icardi ha giocato contro i cugini per ben otto volte ma gli è andata sempre male. L'anno scorso sbagliò anche un calcio di rigore. Che sia arrivata la volta buona? I tifosi dell'Inter ci sperano. Per tornare a sognare l'Europa bisogna sfatare un vero e proprio tabù.

M.S.