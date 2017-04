Calciomercato Roma, ecco l'offerta per De Rossi. Inter e Juventus...

12/04/2017 11:04

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / La Roma vuole confermare in rosa Daniele De Rossi, in scadenza a giugno 2017, ma ecco le condizioni: contratto annuale a 3 milioni di euro, con opzione per un'ulteriore stagione.

Secondo quanto si legge sulle colonne del 'Corriere della Sera', la proposta giallorossa non convince però Sergio Berti, agente del centrocampista nel mirino di Inter, Juventus, Chelsea e due club militanti nella Major League Soccer. Il numero 16 romanista, che punta a un rinnovo biennale, non è intenzionato a giocare in un'altra squadra di Serie A che non sia la Roma.

S.D.