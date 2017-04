PUNTO SUI GIOVANI DELLA B: Morra e Manconi decisivi, Maggiore e Orsolini da Serie A

Marco Orrù

12/04/2017 19:20

GIOVANI SERIE B / Le news Serie B ci propongono nuovamente una giornata ricca di ottime prestazioni per molti giovani. La 35esima giornata del campionato cadetto ha proposto ottime giocate da quei ragazzi che costituiranno il futuro del calcio italiano. Tra questi, chi si è messo maggiormente in evidenza è Jacopo Manconi, attaccante del Trapani classe '94 che, con la sua doppietta al Perugia ha regalato tre punti importantissimi alla sua squadra. E' il quarto gol in 9 partite in maglia granata, dopo esser giunto dalla Reggiana nel calciomercato di gennaio. L’attaccante scuola Novara, dopo un paio d'anni di anonimato, sta fornendo di nuovo prestazioni eccellenti come all'inizio della sua carriera.

Serie B, Manconi e Morra inarrestabili

Ancora una prestazione superlativa anche per Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, si è segnalato come uno dei giocatori migliori di tutto il torneo. Contro il Bari, il centrocampista classe '98 ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche e tattiche così come è accaduto nella gara precedente contro il Verona. Anche la Serie A si è accorta di lui e lo Spezia difficilmente riuscirà a trattenerlo a lungo. Parlando di giocatori che presto approderanno in Serie A, non si può non parlare di Riccardo Orsolini, attaccante esterno dell'Ascoli. Dopo un periodo di appannamento, l’esterno classe '97 ha dimostrato di essersi ripreso alla grande sfoderando una buona prestazione contro il Frosinone. Infatti, da un suo assist è arrivato il gol del pareggio dell'Ascoli con Favilli. Momento d’oro anche per l'attaccante livornese classe '97, appena chiamato in nazionale dal Ct Ventura per lo stage che, contro la squadra di Marino ha messo a segno il suo ottavo gol in campionato in 25 partite. Così come Orsolini, anche lui è in orbita Juve.

In questa stagione lo Spezia può contare anche su Pietro Ceccaroni, difensore centrale classe '95, che nell’ultimo periodo si sta disimpegnando molto bene anche come terzino sinistro. Contro il Bari infatti, è stato tra i migliori, confermando il fatto che lo Spezia, tra lui e Maggiore, ha due tesori in casa. In casa Pro Vercelli festeggiano ancora l'importantissima vittoria contro l'Entella per 1-0. La vittoria interna della squadra di Longo passa da due semplici mosse: difesa coriacea e attacco cinico. Uno dei punti fermi della squadra piemontese è il difensore centrale classe '93, Mattia Bani. Soprattutto nell’ultima gara di campionato, il giovane difensore ha dimostrato grande maturità nel guidare la difesa a tre. Un altro punto fermo della Pro Vercelli è l’attaccante Claudio Morra, classe ’95, voluto espressamente da mister Longo. Grazie ad una sua rete, è stato possibile aggiudicarsi l’ultimo match.

Da segnalare, inoltre, il gol di Marco Perrotta, terzino sinistro classe '93, che ha permesso all’Avellino di battere il Carpi. Prestazione superlativa anche di Giuseppe Panico, attaccante esterno classe '97 del Cesena, di proprietà del Genoa.

L’unica nota dolente di giornata è rappresentata da Elio Capradossi, difensore centrale classe '96 del Bari, di proprietà della Roma, che ha macchiato la prestazione contro lo Spezia con un'espulsione. Il suo errore ha contribuito notevolmente all'ennesima sconfitta dei galletti in trasferta.