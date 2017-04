Calciomercato Juventus, l'impresa contro il Barça decisiva sul fronte Verratti

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

12/04/2017 11:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI BARCELLONA / Juventus batte Barcellona 3-0 e ora si prepara a dare l'ennesima risposta in campionato prima di cimentarsi nel viaggio spagnolo che potrebbe portarla nell'Olimpo del calcio europeo.

Una prestazione maiuscola da parte della squadra di Allegri, in grado di passare in vantaggio sul fronte del gioco fin da subito. Barcellona sulle gambe e subito chance per Higuain. Il vantaggio di Dybala è questione di minuti, una girata magnifica in un fazzoletto di campo e rete che in breve fa il giro del mondo. Ne seguirà ancora una dell'argentino, con ciliegina finale del dottor Giorgio Chiellini, di testa, alla sua maniera.

Il Barcellona si ritrova a vivere l'incubo di Parigi e, anche se i tifosi avranno ancora ben chiara in mente l'incredibile rimonta del Camp Nou, la fase difensiva della squadra di Allegri non ha nulla in comune a quella proposta da Emery. Il tecnico inoltre pretende maturità dai suoi, dunque una gara in Spagna atta a segnare ancora.

Calciomercato Juventus, Verratti scelga con attezione: questo Barça vale i bianconeri?

Tutti i maggiori giornali europei aprono con la disfatta del Barcellona. Il ciclo blaugrana è stato dato spesso per finito ma due batoste fuori casa nella stessa competizione devono far riflettere. Qualcosa dovrà cambiare al termine della stagione, scegliendo con cura il sostituto di Luis Enrique.

La Juventus invece è appena nata. Dopo il dominio italiano, che ha attirato molti campioni, si è pronti a passare a quello europeo. I bianconeri sono innegabilmentre tra le due squadre più forti al mondo, mostrando ormai una mentalità da top club.

Elementi che potrebbero risultare decisivi nella prossima sessione di calciomercato, quando si tenterà il decisivo assalto a Marco Verratti. Il regista del Psg potrebbe cambiare aria al termine della stagione, con il club francese che vorrebbe trattenerlo a tutti i costi. In tal senso la sua volontà risulterà decisiva e, dovesse scegliere tra Barcellona e Juventus, ad oggi i bianconeri potrebbero risultare in vantaggio in fatto d'appeal.

Vincere aiuta a vincere, si dice, ma in questo caso anche a rendere più facile il lavoro di Marotta in chiave mercato Juve. Uno stadio splendido e tanti trofei, con il triplete chiaramente tra gli obiettivi stagionali. E' finito il tempo della rinascita, ora la Juve attende di laurearsi campione.