Calciomercato Roma, da Manolas a Nainggolan: il punto sulle cessioni

Michele Spuri

12/04/2017 10:57

CALCIOMERCATO ROMA CESSIONI / Con la fine della stagione ormai alle porte ci si avvicina sempre di più alla prossima sessione di calciomercato. Per quanto riguarda il club giallorosso, qualcosa si inizia a muovere sia in entrata che in uscita. Su questo fronte, bisogna registrare le ultime notizie concernenti il rinnovo di Daniele De Rossi che al momento non sono positive, vista la divergenza tra domanda (pluriennale) e offerta (contratto annuale).

Calciomercato Roma, Manolas e Nainggolan i pezzi pregiati

Si sta aprendo anche un ‘caso’ Nainggolan a Trigoria, infatti nelle ultime ore si sono sparse voci su un possibile ‘sacrificio’ fatto a centrocampo per volontà del presidente Pallotta. Sacrificio che porterebbe dunque all'addio del centrocampista belga, per il quale il patron americano potrebbe accettare un’offerta indecente (minimo 45-50 milioni di euro), Sarà molto difficile vedere ancora con la maglia giallorossa Kostas Manolas. Il difensore greco continua ad avere grandi estimatori - Inter, Juventus e big inglesi su tutti - pronti a darsi battaglia sulla base di almeno 40 milioni, ma con i nerazzurri attualmente in pole.

Calciomercato Roma, Gerson e Iturbe: esuberi sudamericani

Un'altra missione del calciomercato Roma in uscita è rappresentata dal piazzamento di alcuni esuberi. Tra questi, c'è anche Gerson. Il brasiliano non viene schierato da Spalletti dal match contro la Juventus dello scorso dicembre e anche la scelta del prossimo tecnico, qualora l’allenatore toscano dovesse andare via, influirà molto sul suo futuro. Dopo aver rifiutato il Lille, il centrocampista brasiliano potrebbe finalmente considerare l'ipotesi di un trasferimento in prestito, in Italia o all'estero. Stesso discorso vale per Juan Manuel Iturbe, visto che ad oggi un riscatto da parte del Torino appare abbastanza improbabile.