Palermo, Bortoluzzi in città: "Ho accettato senza esitare"

12/04/2017 10:46

CALCIOMERCATO PALERMO BORTOLUZZI / Diego Bortoluzzi sta per diventare il nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico prenderà il posto dell'esonerato Diego Lopez. Arrivato stamane in città, ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Per me è senza dubbio una grossa opportunità. Nonostante la situazione sia quella che è, non ho esitato ad accettare. Salvezza? Non voglio fare discorsi campati per aria, in questo momento è un obiettivo lontano. Io spero e cercherò di trovare il risultato volta per volta, cosa fondamentale per finire bene il campionato. Baccaglini e Zamparini? Io non ho visto né uno né l’altro, sto aspettando di vedere Baccaglini. Devo ancora passare per l’ufficialità, non ho parlato con Lopez".

GUIDOLIN - "Se mi ha dato consigli? Me ne ha dati tanti in questi anni e so di poterne avere sempre in ogni momento. Ha detto che posso essere l’uomo giusto al momento giusto? Perché mi vuole bene. Ripeto, è una scommessa visto tutto quello che sta succedendo. Io sono pronto a scommettere, farò quello che sono capace di fare. Spero che questo serva alla squadra per concludere bene".

M.D.A.