Cessione Milan, l'agenda degli appuntamenti verso il closing

Matteo Bellan (@TeoBellan)

12/04/2017 10:51

CESSIONE MILAN NEWS CLOSING - Mancava solo lui e stamattina è arrivato. Ci stiamo riferendo a Yonghong Li, colui che ha messo in piedi l'operazione di compravendita del Milan e che sta pure per chiuderla positivamente dopo mesi di dubbi e rinvii. Mr. Li è atterrato stamattina a Milano verso le 7.20 all'aeroporto di Milano Malpensa. Non ha rilasciato dichiarazioni e ha cominciato la sua giornata milanese. Con lui circa undici persone, tra le quali due futuri consiglieri del club: Lu Bo, direttore generale di Haixia Capital, e l'imprenditore Xu Renshuo. Yonghong Li è l'unico rimasto di quella che inizialmente veniva considerata una cordata con più investitori. Le restrizioni di Pechino sull'esportazione di capitali hanno fatto defilare alcuni soggetti, mentre altri potrebbero entrare in scena più avanti se il Governo cinese alleggerirà la propria posizione.

Cessione Milan, ultimi passi verso il closing

Nonostante i problemi riscontrati, alla fine Yonghong Li è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per chiudere l'operazione di acquisizione del Milan. Dopo i 250 milioni di caparra già versati in tre tranche, ora mancano i 180 milioni prestati dal fondo Elliott e i 190 raccolti dallo stesso Mr. Li. Denaro che si troverebbe già in Lussemburgo, stando alle ultime news Milan. Entro domattina questi 370 milioni compariranno su un conto Unicredit di Fininvest.

Oggi è in programma un CdA rossonero: secondo lo Statuto del Milan occorre il gradimento della governance uscente per il passaggio di quote azionarie a un soggetto non socio. Un semplice passaggio pro-forma. Domattina ci sarà poi la stesura definitiva del contratto con le firme che saranno apposte sulla documentazione entro il pomeriggio nello studio del notaio Giacomo Ridella. In seguito avverrà la visita ad Arcore da Silvio Berlusconi, dal quale ci sarà una cena con protagonisti i vecchi e i nuovi vertici del club. Venerdì mattina conferenza stampa verso le 11 e poi Assemblea dei Soci alle 14.30 per ratificare la nuova governance societaria. In seguito Marco Fassone (amministratore delegato) e Massimiliano Mirabelli (direttore sportivo) dovrebbero fare visita a Milanello alla squadra e a Vincenzo Montella in vista del derby del giorno seguente.

Dopo Pasqua sicuramente ci sarà un nuovo incontro tra i nuovi dirigenti e l'allenatore per discutere di calciomercato e di progetti futuri. L'intento di confermare l'attuale mister c'è, però bisogna trovare un'intesa che soddisfi tutti. Montella certamente vuole conoscere quali sono i piani e il budget per la prossima campagna acquisti, così da potersi rendere conto quali prospettive potrà avere il Milan.