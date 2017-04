CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - Calciomercato Milan, Ruben Neves talento da rilanciare

Matteo Bellan (@TeoBellan)

12/04/2017 10:17

CALCIOMERCATO MILAN RUBEN NEVES / Con l'avvicinarsi del closing della cessione del Milan, è normale cominciare a pensare al tipo di calciomercato estivo che potrà fare il club rossonero. Ci si aspettano degli investimenti che possano aumentare il livello della squadra in ogni reparto. C'è infatti bisogno di intervenire in ogni settore per fare un salto di qualità e poter lottare per un posto in Champions League, obiettivo della prossima stagione dopo che l'UEFA ha cambiato il regolamento. Dal prossimo campionato le prime quattro accederanno direttamente alla fase a gironi della massima competizione europea per club. Il 'Diavolo' deve fare in modo di essere in corsa, anche perché gli incassi della Champions sono vitali per un bilancio pesantemente in perdita come quello rossonero.

Calciomercato Milan, Ruben Neves colpo ideale in mediana

Sicuramente il centrocampo è un reparto in cui ci sarà da intervenire in maniera importante nel prossimo calciomercato Milan estivo. Un buon innesto potrebbe essere Ruben Neves, un talento di cui si parla bene da qualche anno e che in questa stagione sembra essersi un po' perso, visto che nel Porto ha giocato solamente 16 volte. Ma le qualità del 20enne portoghese non sono in discussione e un'annata difficile può capitare a un giovane.

Il suo contratto scade a giugno 2019 e la valutazione del cartellino si è abbassata rispetto ai circa 40 milioni di euro (fissati nella clausola rescissoria) esagerati che chiedeva il Porto un anno fa. Può essere un'interessante occasione per i rossoneri, il cui ambiente è divenuto ideale per valorizzare giovani talenti, anche se in periodo di flessione. Lo abbiamo visto con Gerard Deulofeu. Lo spagnolo veniva da mesi anonimi all'Everton e Vincenzo Montella è riuscito a rigenerarlo alla grande.

E lo stesso percorso potrebbe farlo pure Ruben Neves. Il ragazzo classe 1997 è un talento puro e riconosciuto. Un centrocampista perfetto per il 4-3-3, in cui sa ricoprire tutti i ruoli, anche se preferisce agire da perno centrale. Ha qualità da regista, un giocatore che al Milan servirebbe. Possiede ottima visione di gioco, tecnica sopraffina e un lancio millimetrico. Sa dettare i tempi di gioco e leggere bene le varie situazioni. Grande senso della posizione, non disdegna qualche sortita offensiva anche se sul piano dell'incisività come assist e gol deve migliorare ancora molto. Ha comunque un ottimo piede destro per far male con tiri dalla distanza. A livello fisico è ben strutturato (180 cm per 80 kg). E' un playmaker molto dinanico, non dai ritmi compassati. Inoltre è dotato di buona personalità e carattere da leader. Spesso capitano nelle formazioni giovanili in cui ha militato, in particolare in Nazionale. Con quella maggiore ha esordito nel novembre 2015. E' il più giovane portoghese ad aver segnato in campionato e anche ad aver esordito in competizioni UEFA.

Ci sono tutti gli elementi per pensare che Ruben Neves possa diventare un ottimo centrocampista in futuro. Ma forse per lui è venuto il momento di cambiare aria. Quella di Milanello potrebbe fargli bene. E' vero che in casa rossonera forse cercano gente più matura per un salto di qualità immediato, però il gioiello del Porto va preso in considerazione. Sulle sue tracce nel recente passato sono state segnalate pure la Juventus e la Lazio. Il club biancoceleste ha già avuto contatti con Jorge Mendes, agente di Ruben Neves.