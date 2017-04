Calciomercato Napoli, Ghoulam pronto all'addio: 20 milioni dall'Atletico Madrid

12/04/2017 10:26

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM ATLETICO MADRID / Il Napoli di De Laurentiis ha messo tanti talenti in mostra in questi anni, in ognuno dei propri reparti. Da Koulibaly a Zielinski, passando per Insigne e Mertens.

I nomi caldi in chiave mercato però sono tanti, con gli azzurri che potrebbero ritrovarsi 'costretti' a cedere dinanzi alla volontà di qualche tesserato. Uno di questi pare Faouzi Ghoulam che, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', sarebbe ormai pronto ad approdare all'Atletico Madrid. Grande la distanza tra offerta e richiesta in fase di rinnovo contrattuale, di conseguenza Jorge Mendes, nuovo procuratore del terzino, potrebbe portarlo alla corte di Simeone al termine della stagione. Al Napoli andrebbero circa 20 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare in caso di asta, con il Real Madrid che avrebbe chiesto di recente informazioni sul giocatore. All'orizzonte potrebbe profilarsi un intrigante clasico di mercato.

L.I.