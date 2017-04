Serie A, club contrari al 13 agosto: al via il 20!

12/04/2017 09:53

SERIE A 13 AGOSTO / La prossima Serie A, nonostante le esigenze della Nazionale, potrebbe iniziare il 20 agosto. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'assemblea di domani (che dovrebbe risolversi con un nulla di fatto sullo statuto e sulle nomine) delibererà le date della prossima stagione. Nonostante la richiesta della Federcalcio di anticipare l'inizio del torneo al 13 agosto per agevolare l'Italia nella gara di settembre con la Spagna (decisiva per le qualificazioni al Mondiale 2018), moltre squadre di Serie A non sembrano disposte a giocare prima di Ferragosto. Il torneo 2017-18 dovrebbe quindi cominciare il 20 agosto. Per quanto concerne le feste di Natale, sono tre le ipotesi in campo: giocare il 27 dicembre, aprire una finestra anche il 30 con una sosta più lunga a gennaio, oppure confermare l’impostazione degli anni passati.

M.D.A.